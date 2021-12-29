Новак назвал основные причины роста цен на газ в ЕС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Отсутствие инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спота, падение собственной добычи газа, холодная зима 2020-2021 годов, а также риски ее повторения стали основными причинами роста цен на газ в ЕС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью РБК , опубликованном в среду.

По его словам, Еврокомиссия "целенаправленно" отказывается от базовых принципов - долгосрочных инвестиций в отрасль и долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. Он добавил, что спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания того, что будет происходить на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны", - отметил Новак. СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. В итоге в Европе возник дефицит газа и выросли цены, добавил вице-премьер.

Кроме того, еще одна причина роста цен заключается в падении собственной добычи газа. Например, с 2013 года поставки газа из Голландии уменьшились на 70%, а в целом добыча у европейских компаний снизилась на 22%. Старые месторождения истощаются, необходимы инвестиции в разработку новых, поясняет Новак. "В основном в Европе - это шельфовые месторождения, достаточно дорогие, требующие господдержки и привлечения дешевого финансирования. Но что мы наблюдаем? Даются рекомендации банкам не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа. Это приведет к тому, что будет еще больше дефицита на рынке", - отметил вице-премьер.

По его словам, холодная зима 2020-2021 годов также является причиной роста цен на газ в ЕС. "Из-за более длительного зимнего периода примерно на три недели сократилось время для закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Это не позволило за летний период создать запасы газа в необходимом объеме", - сказал Новак. Он отметил, что за зимний период было отобрано около 66 млрд куб. м из ПХГ Европы, а за летний период закачено всего 47,8 млрд куб. м, следовательно, возник дефицит почти на 18 млрд куб. м.

Последняя причина заключается в рисках повторения холодной зимы и нехватки газа. "Фьючерсные цены с поставкой именно в первом квартале [2022 года] уже реагируют, закладывая риски холодной зимы и недостаточных объемов газа, поэтому цены повышаются. Это обычная рыночная история", - заключил вице-премьер.

Новак считает, что Европе надо иметь четкий прогноз топливно-энергетического баланса и по нему планировать в средне- и долгосрочной перспективе объемы потребления и поставок, пишет РБК. "Пусть будет спот и СПГ, но должны заключаться и долгосрочные контракты, которые гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу", - сказал он изданию.