Розничные цены на автомобили с начала 2021 года увеличились на 11%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рекомендованные розничные цены на новые модели автомобилей с января 2021 года выросли на 11%, говорится в исследовании сервиса "Авто.ру", принадлежащего российскому интернет-холдингу "Яндекс" (копия имеется в распоряжении ТАСС). При этом, по словам аналитиков сервиса, реальные цены на автомобили увеличивались в два раза быстрее.

Согласно исследованию, средняя стоимость машины на "Авто.ру" в декабре составила 3,1 млн рублей - это на 16% больше, чем в начале года.

"Такая разница в динамике цен обусловлена несколькими основными факторами. Первый - удорожание автомобиля за счет допоборудования, без которого купить автомобиль сегодня сложно. Вторая причина - структура предложений", - пояснил руководитель группы исследований и клиентской аналитики в "Авто.ру" Алексей Муханов. По его словам, в период высокого спроса недорогие машины быстро находят покупателей и зачастую даже не попадают на классифайды. В итоге дилеры выгружают на сервисы объявлений машины подороже, что повышает средний чек. "Кроме того, на структуру предложений может влиять сам производитель, корректируя объем выпуска различных версий одной и той же модели", - добавил эксперт.

Цены на подержанные автомобили с начала года увеличились более чем в 1,5 раза. По словам аналитиков, в декабре средняя цена подержанного автомобиля на "Авто.ру" составила 940 тыс. рублей. Причины повышения такие же, как и у новых машин: общий рост цен и изменение структуры рынка.

По данным исследования, во второй половине года количество объявлений о продаже автомобилей сократилось в среднем на 15% относительно первого полугодия: сказался дефицит машин. При этом спрос поднялся на 20%.

В ноябре количество предложений на вторичном рынке упало на 24% по сравнению с началом года. По словам аналитиков, в первом полугодии их количество не снижалось, а во втором полугодии дефицит новых автомобилей и резкий рост цен на них заставили россиян повременить с обновлением личного транспорта, машин в продаже стало заметно меньше. "Однако интерес к подержанным авто в этом году практически не падал. Снижение спроса на 10% было зафиксировано только в июле, а в августе показатель вернулся на прежний уровень. В сентябре и октябре активность пользователей заметно выросла - плюс 10-12% относительно января-февраля", - отметили в "Авто.ру".