"Известия": ОСАГО для некоторых водителей может подорожать на 60%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут повысить цену полиса до 60% для некоторых потребителей. Об этом рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"Если оценивать очень предварительно, то новое регулирование по ОСАГО может потребовать увеличения стоимости полиса до 60% для некоторых потребителей. При этом автовладельцы, которые редко становятся виновниками ДТП (а таковых в нашей стране большинство), почти не заметят подорожания. Кроме того, замена изношенных деталей окажется включена в пакет выплат по ОСАГО", - заявил Юргенс.

По его словам, данные изменения необходимо вводить поэтапно, чтобы "они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования".

22 декабря газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ, сообщила, что Минфин собирается внести изменения в систему ОСАГО, увеличив выплаты за ущерб жизни и здоровью в четыре раза и запретив страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат. Эти инициативы будут добавлены в законопроект, согласованный на совещании в министерстве 17 декабря при участии представителей Банка России, Российского союза автостраховщиков (РСА), МВД и Минтранса. По данным издания, предполагается, что выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО вырастут с 500 тыс. до 2 млн рублей. Кроме того, при расчете выплат на восстановление пострадавшего автомобиля сумма прямой компенсации не будет зависеть от года его выпуска.

Сейчас страховщики могут выплатить автовладельцам возмещение либо обеспечить восстановление поврежденного авто. При ремонте износ не учитывается, но на него приходится не более 10-12% выплат по ОСАГО (оценка РСА), а сумма прямой компенсации зависит от года выпуска автомобиля. При денежной выплате страховщики могут удержать до 50% стоимости деталей подержанного авто.