Более 70% работодателей в РФ назвали подбор кадров сложнейшим направлением в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 70% российских работодателей назвали самым сложным направлением в 2021 году подбор сотрудников. Об этом говорится в материалах исследования "HR-вызовы - 2021", которое провели аналитики IT-холдинга TalentTech.

Исследование проводилось с ноября по декабрь. За это время в онлайн-опросе приняли участие 536 работодателей. Это работающие в России компании малого (35%), среднего (24%) и крупного (41%) бизнеса из различных отраслей экономики.

"В ходе опроса 73% российских работодателей заявили, что самым сложным направлением в 2021 году оказался подбор новых сотрудников, что почти в два раза больше, чем в прошлом. В прошлом году подбор новых сотрудников как основную сложность выделили 24%. Еще 42% уделяли особое внимание адаптации новичков, чтобы нанятые с большим трудом специалисты не уволились в первый же день", - отмечается в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, как показал опрос, 38% респондентов делали ставку на развитие HR-бренда: и внешнего, чтобы привлекать больше кандидатов, и внутреннего, чтобы удерживать действующих сотрудников. При этом треть опрошенных (32%) сделали особый акцент на удержании топовых специалистов.

Среди самых популярных HR-задач также оказалось управление эффективностью персонала. О приоритетности этого направления заявили 31% опрошенных. Работодатели уточнили, что им было важно обеспечить прозрачность целей и бизнес-процессов, чтобы повысить производительность сотрудников.

Ставка в 2022 году

Помимо итогов 2021 года, в ходе исследования удалось выяснить, каких HR-стратегий придерживаются российские работодатели. Главный тренд - больше заботиться о тех, кого уже удалось найти. "Выявлено, что 47% компаний в 2022 году делают ставку на работу с лояльностью и вовлеченностью персонала. Это на четверть больше, чем в 2020 году. Они регулярно собирают аналитику и проводят опросы сотрудников, чтобы вовремя выявить проблемы, которые мешают их эффективному взаимодействию, и масштабировать удачные решения", - сообщается в материалах.

Вторая по популярности HR-стратегия среди российских работодателей - это взращивание "звезд" внутри компании. Ее придерживаются 30% опрошенных, что соответствует уровню 2020 года. Такие компании разрабатывают модели компетенций, проводят оценку сотрудников, составляют индивидуальные планы развития и формируют кадровый резерв. Все это помогает, с одной стороны, удержать лучших сотрудников, с другой - сократить затраты на поиск подходящих кандидатов на топовые вакансии.

Еще 23% работодателей в 2022 году делают ставку на внешний рынок и собираются активно привлекать новые таланты в штат и на фрилансе. Это неизбежно, если речь идет про массовый найм, а также при нехватке времени на обучение собственных сотрудников, когда готовый профессионал нужен здесь и сейчас. Из-за проблем, связанных с кадровым голодом, за год популярность этой стратегии сократилась на 26%, добавляется в исследовании.