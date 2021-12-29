Российский аналог образовательного TikTok запустят в начале 2022 года

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Приложение для создания и просмотра видеороликов на образовательные темы появится в России в 2022 году, в настоящее время организаторы проекта проводят конкурс среди будущих авторов клипов, рассказал ТАСС инициатор проекта, креативный директор Всероссийской детской цифровой медиашколы WorldHype Евгений Юматов.

Проект реализуют при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов.

"Мы разрабатываем приложение, русский аналог TikTok с образовательным началом, где сами школьники или студенты расскажут свое видение школьной программы. Они будут записывать короткие видеоуроки, которые будут внедрены в образовательный процесс. Платформу запустим после новогодних праздников", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время создатели проекта совместно с экспертами проводят конкурс среди будущих авторов. Заявки на участие в проекте подали более 10 тыс. человек. Они проходят бесплатное обучение, после чего в течение месяца готовят образовательные видеоролики. Готовый материал попадет в приложение, после этого школы, с которыми есть договоренности, смогут внедрить их в образовательный процесс. "Сейчас у нас договоренности с 400 школами, их руководство уже ждет материалы, они готовы с нами работать", - пояснил Юматов.

О контенте

В отличие от открытых интернет-платформ, где можно снимать ролики, новая площадка гарантирует достоверность информации. Это необходимо для того, чтобы не искажать исторические факты и соблюдать интернет-этикет. Для этого с проектом работают эксперты, они же обучают детей работать с материалом: объясняют основы кадропостроения, кинематографии, особенности работы со сценарием.

"У нас есть видео по 30 секунд, по минуте, по две минуты. Например, девочки из Казани создали 10 коротких клипов на тему Ленинградской блокады и сделали это красиво, инновационно. Каждый ролик по 40 секунд", - рассказал Юматов.

Вместе с тем, уточняют организаторы, участников проекта не ограничивают в содержании: это может быть экспертный блог с обзором книг, мастер-классы по созданию украшений, разбор задач по математике, театральная зарисовка исторических событий. Сейчас портал работает в режиме конкурсного приема роликов.

Задача платформы - создание пути по созидательному развитию детей и молодежи, подчеркивают авторы проекта. Над ней работают общественники, разработчики, специалисты отрасли, молодежь. В качестве награды за работу самым активным авторам подарят путевки в детский оздоровительный комплекс "Морская звезда".

Предполагается, что проект охватит всю Россию, в том числе отдаленные сельские школы.