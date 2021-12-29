В Москве оборот малых и средних предприятий за 11 месяцев вырос на 40%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Малый бизнес Москвы восстанавливается после кризиса, оборот малых и средних предприятий (МСП) с января по ноябрь 2021 года достиг 2,8 трлн рублей, что более чем на 40% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Малый бизнес Москвы восстанавливается после кризиса, его показатели на протяжении практически всего года превышают допандемийные. С марта 2021 года ежемесячный оборот МСП столицы превышает уровень второй половины 2019 года, а в сентябре он достиг рекордных 355,8 млрд рублей. Ограничения на работу большинства отраслей осенью не оказали сильного влияния на деятельность предпринимателей: в октябре оборот малых московских компаний составлял 289,6 млрд рублей, в ноябре - 273,4 млрд рублей, и эти показатели существенно выше аналогичных месяцев в 2020-м", - сказал Ефимов.

В Москве растет и количество субъектов МСП. По данным налоговых реестров, с июня 2021 года возобновился рост числа индивидуальных предпринимателей: на 1 декабря их численность увеличилась на 9% и составила 362 тыс. Растет и число юридических лиц - субъектов МСП - к середине декабря оно выросло на 3% и достигло 421 тыс. О восстановлении МСП в Москве свидетельствует и рост налогов от специальных налоговых режимов, применяемых малым и средним бизнесом.

Как добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, поступления в бюджет Москвы от упрощенной системы налогообложения, одного из наиболее распространенных налоговых режимов для МСП, за 11 месяцев достигли 151,8 млрд рублей - на 40% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, и на 39% больше, чем в 2019 году. А средства от патентной системы налогообложения, популярной среди индивидуальных предпринимателей, в январе - ноябре этого года достигли 4,1 млрд рублей - на 6,7% больше, чем в том же периоде 2020 года.

"Малый бизнес традиционно является наиболее мобильной сферой предпринимательства, способной оперативно и гибко реагировать на происходящие изменения и приспосабливаться к новой действительности. Кроме того, во время пандемии правительство Москвы разработало комплекс антикризисных мер, чтобы поддержать московский бизнес - были введены дополнительные льготы по налогам и аренде, субсидии и льготные кредиты, гранты. Часть из этих мер была продлена и на 2021 год. В текущем году были приняты новые антикризисные меры", - напомнили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.