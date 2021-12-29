Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки за девять месяцев вырос на 56%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Москвы со странами Латинской Америки за январь - сентябрь текущего года составил $2,81 млрд, показав рост по сравнению с аналогичными периодами в 2020 и 2019 годах на 56,5% и 21,5% соответственно. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Результаты января - сентября 2021 года показали, что на Москву приходится 19,7% общероссийского товарооборота со странами Латинской Америки. К лидерам по товарообороту с Москвой относятся Мексика, Бразилия, Эквадор, Аргентина и Пуэрто-Рико. Только на эти пять стран приходится более 77% столичного товарооборота", - отметил он.

Как уточнили в центре поддержки и развития экспорта "Моспром", объем несырьевого неэнергетического экспорта в страны Латинской Америки также превысил аналогичный показатель 2020 года на 245,3% и составил по итогам 9 месяцев этого года $379,55 млн. Эксперты видят развитие внешнеэкономических отношений в технологическом сотрудничестве между отечественными и латиноамериканскими компаниями, но в новых форматах.

"Латинские страны динамично увеличивают закупки столичной промышленной продукции. За девять месяцев текущего года Москва нарастила поставки диагностических реагентов (объем составил $1,18 млн), моющих средств ($0,53 млн), пластмасс и изделий из них ($6,85 млн). Более того, страны стали больше закупать продукции АПК, например готовые продукты из мяса и рыбы, шоколадные изделия, сахар и сахаристые изделия. Прирост составил 15,5%, 36,6%, 111,7% соответственно", - подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики города, занимается индивидуальной поддержкой столичного крупного и среднего бизнеса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и осуществляют индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.