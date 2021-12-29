Чернышенко заявил, что цифровой паспорт будет иметь чип российского производства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Цифровой паспорт гражданина РФ будет иметь чип российского производства с высоким уровнем криптографии. Об этом заявил в среду заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала " Россия-24 ".

Когда он появится и зачем это нужно?

Электронный паспорт. Когда он появится и зачем это нужно?

"Это абсолютно безопасно [использование цифрового паспорта], это по сути своей напоминает банковскую карту. Чип российского производства с очень высоким уровнем криптографии. Содержит определенные данные, конечно, персональные, но при этом они зашифрованы и практически невозможно взломать", - сказал он.

"Будет мобильная версия паспорта, которая для ограниченного набора услуг тоже будет работать", - отметил он.

Чернышенко также добавил, что цифровой паспорт не является обязательным, для граждан остается возможность использовать бумажный документ.