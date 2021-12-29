Новак считает, что украинская ГТС может быть востребована Россией и после 2024 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская газотранспортная система (ГТС) может быть востребована Россией и после 2024 года при выгодных экономических условиях и надлежащем техническом состоянии. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК , опубликованном в среду.

"Мы никогда не отказывались от поставок по газотранспортной системе Украины. Договор о транзите по 40 млрд куб. м в год через Украину подписан до конца 2024 года. Это достаточно приличные объемы газа. При выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии, я думаю, что и после 2024 года, безусловно, будут бронироваться соответствующие мощности газотранспортной инфраструктуры Украины", - сказал он.

Новак добавил, что строительство "Северного потока - 2", как и любой инфраструктуры на долгосрочной основе, - это "благо для Европы, потому что в первую очередь это альтернативные конкурентные возможности поставок [энергоносителей]". По его словам, всегда должны быть свободный запас [пропускной способности] и конкуренция.

24 декабря глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит российского природного газа через Украину сократился почти на 20% - до 87,7 млн куб. м в сутки.

"Газпром" уже на протяжении четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, а также не бронировал дополнительный транзит газа через Украину и Польшу в первом - третьем кварталах 2022 года. При этом холдинг с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа, таким образом, выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.