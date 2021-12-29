Новак анонсировал скорое снижение зависимости зарплат шахтеров от выработки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Требования к безопасности работы угольных шахт в России будут ужесточаться после унесшей жизни 51 человека трагедии на "Листвяжной", а система оплаты труда шахтеров изменится. Об этом сказал в интервью РБК вице-премьер РФ Александр Новак.

"Думаю, что в ближайшее время будут ужесточены требования - по поручению президента [РФ Владимира Путина] готовятся изменения в нормативно-техническое регулирование, обеспечивающие безопасность работы шахт. Также будут изменены отраслевые соглашения по оплате труда шахтеров - уменьшится доля заработной платы, зависящая от объемов выработки", - сказал он.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, в том числе пяти горноспасателей.

Новак подчеркнул, что необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы особо опасных шахт, с высоким содержанием метана, становилось меньше. "Механизм реализации такой политики - запрет на выдачу новых лицензий на пользование недрами для шахтной добычи угля", - отметил вице-премьер. Число таких шахт в России уменьшилось с 52 до 23.

"Считаю, что не надо выдавать новых лицензий на разработку таких участков недр. То есть старые шахты постепенно будут закрываться, а новых не должно появляться", - полагает Новак.

На совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в начале декабря президент РФ Владимир Путин указал на необходимость уточнить состав условно-постоянной составляющей в структуре оплаты за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки. По оценке главы государства, существующая система оплаты труда "создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности".