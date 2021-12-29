Новый аэровокзал открыли в отдаленном поселке на севере Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Новое здание аэровокзала открыли в поселке Чумикан на севере Хабаровского края, сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Новый аэровокзал открыл свои двери для пассажиров региональных рейсов в поселке Чумикан Тугуро-Чумиканского района. Старое деревянное помещение 1980 года постройки уже не отвечало требованиям безопасности и авиационным правилам. На строительство из краевого бюджета было выделено 241,8 млн рублей", - написал Дегтярев.

Новое здание аэровокзала в Чумикане приспособлено для работы в климатических условиях севера Хабаровского края. Оно оборудовано залом ожидания для пассажиров, стерильной зоной, пунктом досмотра, комнатой матери и ребенка, служебными помещениями для сотрудников. На втором этаже расположена диспетчерская. Здание соответствует требованиям программы "Доступная среда". В год аэровокзал в Чумикане обслуживает не менее 3,5 тыс. пассажиров.

Проект реализован по региональной программе "Развитие транспортной системы Хабаровского края", уточняется на сайте регионального правительства со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирину Горбачеву. Строительство нового аэровокзала началось в 2018 году. Затем краевые власти приступили к передаче здания аэропорта в федеральную собственность и оперативное управление ФКП "Аэропорты Дальнего Востока". Сейчас все процедуры завершены. Передача таких объектов в федеральную собственность обеспечит более эффективную модернизацию аэропортовой инфраструктуры на территории региона, а также позволит улучшить техническую оснащенность аэропортов.

В 2012 году по федеральной программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в аэропорту Чумикана реконструировали взлетно-посадочную полосу. Ее длина составила 850 м. Она позволяет принимать самолеты укороченного взлета и посадки, в том числе класса L-410 и другие.

"По моему поручению правительством края совместно с федеральными органами власти идет работа по передаче краевого имущества в аэропорту Николаевска-на-Амуре и посадочных площадках Нелькан и Советская Гавань в федеральную собственность", - написал Дегтярев.