"Лаборатория Касперского" выявила предновогоднюю мошенническую схему с розыгрышем денег

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили мошенническую схему с фальшивым новогодним розыгрышем денежных призов якобы от российских ретейлеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Лаборатория Касперского" зафиксировала скам-схему с фейковым новогодним розыгрышем денежных призов от крупных российских ретейлеров. Для того, чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос - якобы для повышения качества обслуживания в магазинах", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в одних мошеннических рассылках предлагается до 500 тыс. рублей, в других - до 1 млн рублей. Для участия в лотерее пользователи должны ответить на простые вопросы и разослать сообщение об акции нескольким контактам, после чего злоумышленники просят заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыша.

"Проблема интернет-мошенничества не теряет своей актуальности. Сейчас злоумышленники активно эксплуатируют тему предстоящих новогодних праздников. Рассчитывая на невнимательность пользователей, они зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям крупные денежные призы за простые действия. Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша. Мы напоминаем, что нужно внимательно проверять сайты, на которых вы оставляете свои данные, и критически относиться к слишком щедрым предложениям в сети", - приводятся в сообщении слова старшего контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяны Щербаковой.

Эксперты компании рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах, внимательно проверять адрес сайта в адресной строке перед вводом данных для оплаты, завести отдельную карту для онлайн-шопинга, установить защитное программное обеспечение.