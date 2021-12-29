С начала пандемии число вакансий в базе службы занятости Москвы увеличилось в 2,6 раза

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество предложений в базе вакансий службы занятости Москвы выросло в 2,6 раза с начала пандемии. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии до трех процентов, снизился в шесть раз. Только в текущем году он сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 по конец декабря 2021 года. Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что количество вакансий составляет свыше 400 тыс. на 35,4 тыс. безработных. Одному соискателю доступно около 10 вакансий.

"Столичная служба занятости внедряет в работу все больше современных сервисов. Например, на сайте центра "Моя работа" соискатели могут подать онлайн-заявление на получение таких услуг, как тестирование профессиональных и личностных компетенций, прохождение дополнительного профессионального обучения, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости. В 2021 году стала доступна новая онлайн-форма поиска работы на портале mos.ru", - сказала Ракова.

В службе занятости создана уникальная система повышения квалификации соискателей до требований работодателя. Она рассчитана на кандидатов, имеющих невостребованную профессию, или тех, у кого был длительный перерыв в работе. Прохождение курсов повышения квалификации или переобучения позволяет москвичам получить недостающие знания или сменить сферу деятельности на более востребованную.