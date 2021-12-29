В России продажи имитированной икры в декабре выросли на 78%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Продажи имитированной красной икры в России выросли на 78% в период с 1 по 25 декабря 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, свидетельствуют данные аналитики "Чек Индекса" (аналитический ресурс компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных России, ежедневно обрабатывающего 48-50 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в стране).

Согласно аналитическим данным, подготовленным по запросу ТАСС, за 1-25 декабря 2021 года средний чек покупки [средний размер затрат при покупке товара в указанной категории за одно посещение торговой точки] в категории "имитированная красная икра" составил 244 рубля, что на 15% выше, чем за тот же период 2020 года. В свою очередь, объем продаж в натуральном выражении вырос на 78%, денежном - на 24%.

Что касается натуральной красной икры, то с 1 по 25 декабря 2021 года средний чек покупки составил 1 711 рублей (+21% к тому же периоду 2020 года). Объем продаж в натуральном выражении, в свою очередь, снизился на 18%, в денежном выражении - вырос на 4%. Средний чек покупки имитированной икры составил 272 рублей (+25% к аналогичному периоду 2020 года). Объем продаж в натуральном выражении вырос в сравнении с тем же периодом 2020 года на 30%, в денежном - на 14%.

"В этом году устойчиво высокий спрос на красную икру начался заранее, в ноябре, в то время как в прошлом году он приходился больше на декабрь. Аналогично, потребительский интерес к новогодней атрибутике был значительно выше в ноябре. Таким образом, в декабре текущего года число покупок натуральной красной икры немного ниже, в том числе из-за высокой базы прошлого года", - говорится в данных аналитики.

Как отмечают эксперты "Чек Индекса", чаще всего россияне в декабре покупали натуральную красную икру в объеме 200-300 грамм, имитированную красную и черную икру - в объеме 100-200 грамм. В составе имитированной икры чаще всего есть основа из морских водорослей, желатина, либо рыбьего жира. Исследование проводилось на агрегированных обезличенных данных, поступающих ежедневно в объеме 50 млн чеков с 1,1 млн касс в системе "Платформы ОФД".