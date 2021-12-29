В ТОСЭР в Нижнекамске ожидается семь новых резидентов в 2022 году

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижнекамске привлечет семь новых резидентов в 2022 году, что создаст более 600 дополнительных рабочих мест. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин.

"Сегодня в ТОСЭР работает две промышленные площадки - "Нижнекамск" и "Пионер". Там в общей сложности 18 резидентов. Ими уже создано около 1 000 рабочих мест. Но есть и большие перспективы. Предполагается, что в 2022 году зайдут еще семь резидентов для реализации инвестиционных проектов по производству полимерной пленки, строительных блоков, пластмасс, полиуретановых материалов, создания комбината общественного питания", - сказал Муллин.

По его словам, речь идет дополнительных инвестициях в 2,4 млрд рублей и создании 640 новых рабочих мест.

"Сейчас думаем о развитии третьей очереди промпарка "Нижнекамск". Также есть индустриальный парк в Камских Полянах. Есть еще частный проект - индустриальный парк "ЗКПД". Эту площадку будем развивать поэтапно в направлении переработки химии, нефтехимии и сегмента обслуживания производств", - сказал Муллин.

Нижнекамск получил статус ТОСЭР в 2017 году. В данный момент там 21 резидент с планируемым объемом инвестиции 8 млрд рублей.