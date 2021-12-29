Минпромторг ожидает снижения темпов роста цен на автомобили в 2022 году

"Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся", - заявил он.

Ранее в декабре источник в Минпромторге РФ рассказал ТАСС, что цены на автомобили будут зависеть от стоимости металлопроката, автомобильных чипов и все дорожающей логистики. По его словам, подешеветь и увеличить долю рынка смогут машины с высокой степенью локализации производства в РФ.

Источник добавил, что министерство предлагает ограничить 10% максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин, в том числе в период пикового спроса.

Позднее глава министерства заявил, что Минпромторг РФ считает нецелесообразным нормативно закреплять ограничения по наценкам на новые автомобили для дилеров, но участникам рынка необходимо искать приемлемые варианты и договариваться.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в ноябре 2021 года снизились на 20,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составили 125,466 тыс. штук.

При этом всего в январе - ноябре было продано 1,4 млн машин, что на 6,9% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Программы господдержки спроса на авто

Около 20 млрд рублей может быть направлено на программы господдержки спроса в автопроме в 2022 году, сообщил Мантуров. "На меры поддержки спроса, включая льготные автокредиты, лизинг, в том числе электромобилей, субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе заложено в общей сложности около 20 млрд рублей на 2022 год", - сказал он.

При этом, по словам Мантурова, решение о запуске перечисленных программ будет приниматься в 2022 году в зависимости от состояния автомобильного рынка в России по итогам 2021 года и начала 2022 года, а также от ситуации с дефицитом машин у дилеров.

О льготном автокредитовании

В сентябре Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ не будет возобновлять программу льготного автокредитования в 2021 году, по 2022 году решение пока не принято. Он отметил, что министерство к концу 2021 года примет решение, с какого момента и в каком виде возобновлять программу поддержки.

В феврале 2021 года в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сообщали, что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит бюджетных средств на эти программы исчерпан.

В ноябре заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Чернов заявил, что министерство подготовило предложения о внесении электромобилей в программы льготного автокредитования и лизинга.