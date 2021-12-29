МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сочи и Калининград возглавили рейтинг городов по росту ставок на арендное жилье в России по итогам 2021 года. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили арендные цены на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в 70 городах России.

"Больше всего аренда квартир подорожала в Сочи, где однушки поднялись в цене на 42,8%, двушки - на 42,6%, трешки - на 40%, а также в Калининграде - на 25,6%, 37% и 40,8% соответственно", - говорится в материалах.

Ярко выраженная динамика также наблюдается в Краснодаре (+22,7%, +29,9% и +36%), Махачкале (+22,1%, +27,9% и +33,6%) и Кирове (+14%, +37,4% и +31,2%). В Санкт-Петербурге арендные однушки подорожали за год на 19%, до 27,6 тыс. рублей в месяц, двушки - на 28,8%, до 41,6 тыс. рублей в месяц, трешки - на 21,7%, до 55,3 тыс. рублей в месяц. В Москве - на 18,7%, до 45 тыс. рублей в месяц, на 20,9%, до 54,9 тыс. рублей в месяц и на 16,2%, до 64,1 тыс. рублей в месяц соответственно.

После прошлогоднего снижения из-за пандемии арендные ставки на столичное жилье стали восстанавливаться, и трехкомнатные квартиры "выросли" до уровня конца 2019 года, а одно- и двухкомнатные даже переросли его, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В этом году резко сократилось предложение на рынке аренды: на пике ажиотажного спроса на покупку квартир многие собственники предпочли продать их по хорошей цене вместо того, чтобы продолжать сдавать в аренду. Осенью стал возрастать спрос со стороны трудовых мигрантов из Средней Азии и офисных удаленных работников, которые стали возвращаться в крупные города. Резкий дисбаланс спроса и предложения способствовал подорожанию съемных квартир", - сказал собеседник агентства.

Согласно исследованию, за год однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали в 66 городах из 70, трехкомнатные - в 68. В среднем однокомнатная квартира по России сдается за 15,4 тыс. рублей в месяц, что на 15,1% выше прошлогоднего показателя, двухкомнатная - за 20,9 тыс. рублей в месяц (+14,4%), трехкомнатная - за 27,9 тыс. рублей в месяц (+15,8%).