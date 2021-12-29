Ретейлеры сообщили, что товаров для удовлетворения новогоднего спроса достаточно

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские ретейлеры подготовились к повышенному спросу в предновогодний период и товаров достаточно, несмотря на то, что ситуация с перебоями в поставках в целом сохраняется и может ухудшиться после Нового года, сообщили ТАСС опрошенные ретейлеры.

Мировая экономика на фоне коронавирусных ограничений испытывает перебои в глобальных цепочках поставок, от чего страдают поставки некоторых категорий товаров. Газета "Известия" сообщила 28 декабря о том, что более тысячи фур скопилось на китайско-российской границе. 3 декабря из-за COVID-19 были закрыты четыре из пяти пунктов пропуска на границе с Китаем, все грузовики направились в единственную открытую точку - Суйфыньхэ, что стало причиной коллапса.

Президент АКИТ Артем Соколов отмечает, что российские интернет-ретейлеры готовятся к предновогоднему периоду, традиционно высокому сезону, за несколько месяцев до него, а не за три дня.

"Поэтому в запасе сейчас достаточно разнообразный ассортимент товаров во всех категориях, чтобы справляться в том числе и с повышенным спросом. Никаких проблем с удовлетворением потребностей покупателей мы не ожидаем в этот период", - сказал Соколов ТАСС.

Однако, если ситуация не наладится, то в будущем можно ожидать сложностей с поставками, добавил президент АКИТ.

"Мы заранее озаботились запасами товаров для новогодних продаж, поэтому недостатка товаров в магазинах нашей группы перед праздниками нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Inventive Retail Group, куда входят сети фирменных магазинов re:Store, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nike, Street beat, Lego, Uno de 50.

В сети магазинов "Связной" отмечают, что хотя дефицит товара по-прежнему сохраняется, он не усиливается, а остается на том же уровне, что и месяц-два назад.

"Задержек поставок мы не ожидаем больше, чем они есть сейчас, при этом в текущем месяце все вендоры выполнили свои обязательства по объемам поставок. В связи с чем мы готовы предложить нашим покупателям достаточный ассортимент техники, что очень актуально в преддверии новогодних праздников", - сообщил ТАСС вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.