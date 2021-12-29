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Сбер запустил программу мотивации сотрудников своими акциями

В рамках первого цикла программы 1 000 ключевых сотрудников компании получат часть вознаграждения акциями

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правление Сбербанка приняло решение о запуске программ долгосрочной мотивации акциями для эффективных сотрудников, выкуп акций с рынка не планируется, следует из сообщения организации.

"В год 180-летия правление Сбербанка приняло решение о запуске программ долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников. В рамках первого цикла программы 1 000 ключевых сотрудников компании, от экспертов до вице-президентов, получат часть вознаграждения акциями "Сбера", - указано в сообщении.

Отмечается, что программы будут реализовываться трехлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы будут запускаться раз в год. При этом будет задействована банковская и финансовая инфраструктура Сбера.

"Запуск первого цикла программ не потребует приобретения акций "Сбера" с рынка, так как будут использованы уже имеющиеся в группе "Сбер" акции", - сообщила кредитная организация.

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