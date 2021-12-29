Авиакомпания "Азимут" в январе запустит рейсы Ростов-на-Дону - Баку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в январе начнет выполнять регулярные рейсы между Ростовом-на-Дону и Баку. Об этом в среду сообщили на сайте перевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" развивает международную маршрутную сеть из донской столицы и информирует о начале выполнения полетной программы в столицу Республики Азербайджан с 21 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Рейсы запланированы по пятницам. Из Ростова-на-Дону самолет будет вылетать в 08:00, посадка в Баку в 11:10. В обратном направлении вылет запланирован на 12:10, посадка в Ростове-на-Дону в 13:15.

Сейчас "Азимут" выполняет регулярные рейсы в Баку из Минеральных Вод.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании перевозчика рейсы более чем по 100 направлениям, включая внутрироссийские и международные. За 4,5 года с начала работы авиакомпания перевезла более 5 млн пассажиров. В 2020 году пассажиропоток составил 1,221 млн человек.