Около 19,5 млрд рублей выделят на субсидии авиаперевозок для ДФО в 2022 году

ТАСС, 29 декабря. Около 19,5 млрд рублей будет выделено на субсидирование авиаперевозок для Дальнего Востока в 2022 году, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в среду.

"Если в 2020 году мы выделяли на субсидирование авиаперевозок [в ДФО] 5,7 млрд рублей, то в 2021 году это было уже 13 (млрд рублей), а в 2022 году это будет 19,5 (млрд рублей), что позволит перевезти примерно 250 тыс. человек по субсидированным маршрутам дополнительно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Трутнев также подчеркнул, что единая дальневосточная авиакомпания "Аврора", начавшая работу летом текущего года, к 2025 году должна практически удвоить объем перевозок пассажиров на Дальнем Востоке.

"Аврора" будет ставить на маршруты новые самолеты, повысится безопасность. Мы должны создать условия для того, чтобы, во-первых, самолеты могли летать и при неблагоприятных метеоусловиях. Для этого другой уровень оборудования и другие самолеты нужны. Всем этим будем заниматься для того, чтобы авиасообщение на Дальнем Востоке было дешевле, чтобы оно было надежнее", - добавил полпред.