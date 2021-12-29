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Оператор ФРГ заявил об отсутствии изменений в вопросе сертификации оператора Nord Stream 2

© Nord Stream 2/Igor Kuznetsov

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Изменений в ситуации вокруг сертификации оператора "Северного потока - 2" на данный момент нет. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

"Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием [ситуации]", - отметила представитель ведомства. Она напомнила, что ранее на пресс-конференции глава регулятора ФРГ Йохен Хоман заявил, что не ожидает решения по сертификации оператора "Северного потока - 2" в первой половине 2022 года, а необходимых документов от оператора о реорганизации фирмы пока не поступало.

 

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