Свердловские власти направят дополнительно 5,3 млрд рублей на развитие малого города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Свердловские власти продлили комплексную программу развития города Реж, где проживают более 36 тыс. человек, до 2024 года и увеличили объем ее финансирования на 5,3 млрд рублей. На эти средства будут построены поликлиника, школы, отремонтированы больница и учреждения досуга, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

Комплексная программа развития территории Режевского городского округа действует с 2016 года. За это время в проекты, направленные на повышение качества жизни людей, вложено свыше 4,7 млрд рублей.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 декабря подписал постановление правительства о продлении комплексной программы развития Режа до 2024 года и увеличении ее финансирования на 5,3 млрд рублей. В новой редакции в развитие территории суммарно будет вложено 11,5 млрд рублей из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что программа до 2024 года включает планы по строительству в Реже поликлиники, а также капремонту Режевской центральной районной больницы. На эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено 306,3 млн рублей. Еще 945,5 млн рублей поступит на проектирование и строительство новых общеобразовательных организаций, почти 500 млн рублей - на реконструкцию путепровода через железную дорогу автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск.

Также до 2024 года в микрорайоне Быстринский Режа планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. На это, а также на покупку оборудования и ремонт других досуговых учреждений планируется направить 199 млн рублей. На улучшение жилищных условий сельских жителей будет направлено 15,8 млн рублей. Всего в строительство жилья из различных источников предполагается направить 1,6 млрд рублей.

Дополнительные инвестиции бизнеса на территории оцениваются в 92,7 млн рублей, предполагается строительство объектов торговли и общественного питания. Более 1,5 млрд рублей направят на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, 79 млн рублей - на создание и реконструкцию объектов молочного скотоводства.

О городе

Город Реж - один из малых городов Урала, который расположен примерно в 83 км северо-восточнее Екатеринбурга. Площадь, занимаемая Режевским городским округом, составляет почти 195 тыс. га, в том числе площадь Режа - 10,8 тыс. га.