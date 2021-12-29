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ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизель в 2022 году

Глава службы Максим Шаскольский заявил, что цены на зимнее дизельное топливо растут из-за сезонного спроса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо резко вырастут в 2022 году. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в интервью RTVI.

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Шаскольский отметил, что оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются уже длительное время и находятся на уровне начала 2021 года. При этом растут цены на зимнее дизельное топливо из-за сезонного спроса, добавил глава ФАС.

"Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно, соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 год, - сказал он, - Мы не ожидаем какого-то резкого роста [цен]. Тем более демпферный механизм, который существует, он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать".

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