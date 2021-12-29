Трутнев: рыбу, которую не экспортировали в АТР, переработали в России и поставили в Европу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Добытая на Дальнем Востоке в 2021 году рыба, которую не удалось отправить в Китай из-за ограничительных противопандемийных мер, переработали в России и поставили в другие регионы мира, в том числе в Европу. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы выполняли поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о введении механизма квоты в обмен на инвестиции. В результате был построен целый ряд рыбоперерабатывающих заводов. И та рыба, которая не ушла в Китай, была переработана в России, поставлена в другие регионы, поставлена в Европу", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Вице-премьер подчеркнул, что пандемия на Дальнем Востоке повлияла на жизнь по-особому - закрылись поставки ряда продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион.

"А Дальний Восток интегрирован в экономическую систему Азиатско-Тихоокеанского региона в силу своего географического положения. <…> Мы в этом году поставили рыбы в Китай на 67% меньше, чем в предыдущие", - отметил Трутнев.

С учетом предпринятых мер, добавил он, Дальний Восток вышел из сложившейся ситуации "сильнее, чем был".