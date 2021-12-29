ФАС обвинила металлургов в нерыночном завышении цен

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что "Северсталь", НЛМК и ММК в 2021 году завышали цены на свою продукцию нерыночным способом. Об этом в интервью RTVI сказал глава ведомства Максим Шаскольский.

"Северсталь", НЛМК и ММК. Это нарушение антимонопольного законодательства, при том, что рыночные условия не способствовали такому повышению цены, и мы считаем, что здесь есть нарушения, поэтому, так как компании крупнейшие, мы работаем, там вот 100 томов у нас есть по каждому предприятию, изучаем эту ситуацию. Но это в процессе еще, это дело 2022 года", - сказал он.

При этом он отметил, что штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google.