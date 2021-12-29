Эксперимент по поддержке МСП через цифровую платформу начнется в феврале 2022 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятым и тем, кто планирует начать собственное дело, начнется в России на базе цифровой платформы МСП с 1 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в среду в пресс-службе правительства.

"Эксперимент реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он продлится до 1 февраля 2025 года, после чего полученный опыт будет проанализирован и масштабирован", - говорится в сообщении.

В эксперименте примут участие Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, ФНС и Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ). Другие федеральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страховые организации смогут добровольно присоединиться к нему. В рамках эксперимента сервисы для малого и среднего бизнеса объединят в новой экосистеме на базе цифровой платформы, разработанной Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.

"Она обеспечит адресный подбор и проактивное одобрение мер поддержки, а также предоставление услуг, которые требуются на разных этапах развития бизнеса. Что важно - без личного присутствия предпринимателей. Госведомства - участники эксперимента будут сами обмениваться нужной информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия. Предполагается, что у каждого пользователя платформы будет свой цифровой профиль. В зависимости от стадии развития и потребностей предпринимателя ему будут предлагаться те или иные федеральные и региональные инструменты поддержки и сервисы, такие как "Старт бизнеса", "Налоговые услуги", "Получение кредита", "Конструктор документов" и "Законодательный бизнес-дайджест", - говорится в сообщении.

Всего к 2024 году на цифровой платформе планируется реализовать более 20 различных сервисов, верифицированных бизнесом. Ожидается, что работа экосистемы позволит решить проблемы, с которыми часто сталкиваются предприниматели.