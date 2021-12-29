Средняя цена полиса ОСАГО по итогам 11 месяцев осталась на уровне 2020 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам 11 месяцев этого года составила около 5,6 тыс. рублей, это тот же уровень цены, что и годом ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на предварительные данные союза.

"По итогам 11 месяцев 2021 года средняя цена полиса ОСАГО составила 5 581 рубль, что практически в точности совпадает со средней ценой полиса обязательной "автогражданки" по итогам 11 месяцев 2020 года - 5 559 рублей", - отмечается в сообщении.

Совокупные сборы по ОСАГО за период с января по ноябрь 2021 года составили 214,43 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее (199,82 млрд рублей). При этом за 11 месяцев 2021 года было заключено 38,42 млн договоров ОСАГО, что также на 7% больше аналогичного прошлогоднего показателя (35,94 млн штук).

Согласно данным РСА, за январь - ноябрь 2021 года по ОСАГО было заявлено 1,7 млн страховых случаев, что на 12% более, чем годом ранее (1,5 млн). Совокупное страховое возмещение составило 130,3 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (124,2 млрд рублей).

"На фоне инфляции, которая, по консервативным оценкам, составила за год около 8%, стоимость полиса обязательной "автогражданки" осталась такой же, какой она была год назад. То есть ее размер в реальном денежном выражении с учетом инфляции де-факто снизился как минимум на 8%. Это убедительная победа Банка России, начавшего три года назад реформу по индивидуализации тарифов ОСАГО. Конкуренция, которая развилась между страховщиками за безубыточных клиентов, привела к результатам, которых нет больше ни на одном рынке финансовых услуг", - прокомментировал итоги 11 месяцев президент РСА Игорь Юргенс, слова которого приведены в сообщении союза.