Кабмин определил территории, где создадут инфраструктуру для электротранспорта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень территорий, где в рамках пилотного эксперимента в первую очередь появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пилотный эксперимент планируется реализовать до 2024 года, его участниками станут почти 20 регионов.

"Так, на первом этапе (в 2022 году) проекты по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также для проведения пилота выбрана федеральная трасса М-4 "Дон", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

На втором этапе (2023 год) зарядные станции для электротранспорта планируется построить во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашии, в Москве и Санкт-Петербурге.

При отборе территорий учитывалось в том числе их месторасположение вдоль наиболее загруженной автомагистрали М-4 "Дон" и строящейся трассы Москва - Казань, указали в кабмине.

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством дорожной картой по развитию производства и использования такого транспорта. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций.