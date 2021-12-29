{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава ФАС не видит нарушения конкуренции в отсутствии в РФ иностранных вакцин от COVID-19

Максим Шаскольский также отметил, что ведомство работает над увеличением числа лекарственных средств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что отсутствие иностранных вакцин от коронавируса на российском рынке не наносит ущерба конкуренции. Об этом в интервью RTVI сказал глава ведомства Максим Шаскольский.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас, вы знаете, есть несколько вакцин. Кроме того, цены на них устанавливаются, также они включены в ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - прим. ТАСС) и цены устанавливаются государством. Поэтому, я думаю, что никакого ущерба для конкуренции здесь нет", - ответил Шаскольский на соответствующий вопрос.

Говоря о перечне ЖНВЛП, глава ФАС отметил, что ведомство работает над увеличением числа входящих в него лекарственных средств.

"Кроме этого, еще ФАС разработала методику по установлению розничных и оптовых надбавок на эти лекарства [относящиеся к ЖНВЛП], и вот сейчас идет работа по пересмотру этих надбавок в регионах. И дальше мы получим результаты, и проверим их, приведем эти надбавки к минимальному уровню", - добавил Шаскольский.

В России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт", "Спутник М" и "Эпиваккорона-Н". Все они - российского производства.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Объем ввода жилья на Алтае вырос на 70% в 2021 году
В регионе в эксплуатацию ввели 153 тыс. кв. м жилплощади
Читать полностью