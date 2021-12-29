Экспорт масложировой продукции из России превысит $7 млрд по итогам года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экспорт масложировой продукции из РФ превысит $7 млрд по итогам 2021 года против $5 млрд годом ранее. Об этом говорится в сообщении Масложирового союза России.

"В этом году экспорт отрасли заметно "набрал" в стоимостном исчислении благодаря сильному росту цен на мировом рынке. Если в прошлом году мы вывезли на сумму в 5 миллиардов долларов, то сегодня - больше чем на 7. Реальное же производство масложировой продукции по итогам года просело на 7%. Причинами сокращения стали низкий урожай подсолнечника в 2020 году и спекулятивное сдерживание продаж сельхозпроизводителями масличного сырья нового урожая, в начале сезона 2021/2022", - сообщил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, слова которого приводятся в сообщении.

В союзе напомнили, что в этом году установлен новый рекорд урожая масличных культур - более 23 млн тонн, что на 4% больше предыдущего максимального достижения в 2019 году. Если сравнивать с прошлым годом, то прирост объемов по сое составил 8%, по рапсу - 9%, а по подсолнечнику - 11%. При этом, как отметили в союзе, несмотря на показатели собранного урожая и одновременное действие заградительных мер для вывоза семян масличных, производство масла с начала сезона сократилось в зависимости от месяца на 15-30% по отношению к тому же периоду прошлого года. Сельхозпроизводители придерживались тактики создания искусственного дефицита сырья в ожидании высоких цен, из-за этого загрузка перерабатывающих мощностей находилась на небывало низком уровне, пояснили в союзе.

"Если бы реализация масличных была бы равномерной как обычно в начале сезона, то перерабатывающие мощности в течение сезона были бы загружены более чем на 88%, и по нашим прогнозам, растительных масел мы бы произвели более 8 млн тонн, +16% к прошлому сезону, а шротов рекордных почти 11 млн тонн - +18%. Но сегодняшняя ситуации с продажей сырья на внутреннем рынке такова - сырье лежит, теряет свои качества, а предприятия вынуждены сокращать объемы производства. В итоге в январе у нас образуется такой профицит сырья, что существующие мощности, даже работая на полную, просто не смогут переработать весь объем оставшихся масличных. И это скажется на закупочной цене подсолнечника, которая неизбежно упадет. При этом уровень цен может быть даже ниже 30 тыс. рублей за тонну", - считает Мальцев.

Он добавил, что в этом году у аграриев могут быть значительные объемы переходящих остатков по масличным культурам. Всего отечественными компаниями в 2021 году будет произведено более 6,5 млн тонн растительных масел, 8,8 млн тонн шротов, 1,45 млн тонн маргариновой продукции и 876 тыс. тонн майонеза. Самообеспеченность россиян масложировой продукцией превышает 100%, поэтому 43% от объема произведенной продукции отправилось на экспорт в 104 страны мира. Лидерами по импорту российской масложировой продукции в 2021 году стали Китай (1,7 млн тонн), Турция (1,2 млн тонн), Иран (720 тыс. тонн), Белоруссия (685 тыс. тонн) и Латвия (463 тыс. тонн), добавили в союзе.