ФАС рассчитывает ввести ограничение цен на отели в период крупных форумов к ПМЭФ-2022

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Механизм временного ограничения роста цен на отели в дни проведения ключевых форумов может быть запущен к ближайшему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом в интервью RTVI сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

"Мы пока еще согласовываем все необходимые материалы. Я думаю, что постараемся к питерскому форуму успеть", - сказал Шаскольский.

Глава ведомства подчеркнул, что механизм будет иметь ограниченный характер и затронет четыре дня в году и три города - Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Шаскольский добавил, что вводимые меры будут предполагать ограничение роста цены размещения в гостинице не более чем в два раза от базовой стоимости.

"Такая практика (ограничение цен на гостиницы в даты крупных мероприятий - прим. ТАСС) есть во многих странах мира, когда крупные какие-то спортивные мероприятия проводятся, вводятся такие ограничения. И я не вижу здесь проблемы, потому что вот разговоры о том, что инвесторы не будут строить новые гостиницы из-за того, что три раза в году, значит, в трех городах будет эта вот методика работать, - ну это все-таки ерунда, скорее всего", - добавил глава антимонопольного регулятора.

В конце сентября ФАС сообщила, что совместно с Ростуризмом разрабатывает механизм временного ограничения роста цен на отели в дни проведения особо значимых международных мероприятий.