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ФАС может разработать меры по регулированию динамического ценообразования услуг

Шестой антимонопольный пакет могут вынести на утверждение к 2023 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ФАС РФ может включить меры по регулированию практик динамического ценообразования в сфере услуг в шестой антимонопольный пакет. Он может быть вынесен на утверждение к 2023 году, сообщил в интервью RTVI глава ФАС Максим Шаскольский.

"Нам нужно подумать над тем, чтобы присмотреться к этому динамическому ценообразованию, будь это гостиница, будь это билеты или такси", - сказал Шаскольский.

"Ситуация меняется очень быстро, и надо, я считаю, форсировать работу по утверждению одного, другого пакета. Поэтому будем вносить в 2022 году, ну к 2023 году", - добавил глава ФАС, говоря о принятии шестого антимонопольного пакета.

Принятие же пятого пакета планируется в будущем году, отметил Шаскольский.

Предлагаемые ФАС изменения в закон "О защите конкуренции", известные как пятый антимонопольный пакет, нацелены на то, чтобы распространить антимонопольное регулирование на цифровую отрасль: поисковики, онлайн-магазины и так далее.

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