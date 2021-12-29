В Крыму к Новому году получили "звезды" 900 отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Классификацию звездности, необходимую для организованного приема туристов, к концу года прошли 900 отелей Крыма, сообщил в среду журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Отели Крыма должны пройти процедуру классификации до 1 января 2022 года. По данным Минтуризма республики, сейчас стандартам от категории "без звезд" до пяти звезд соответствуют 900 гостиниц.

"Порядка 900 отелей получили классификацию. Еще, по нашим подсчетам, 100 находятся в работе, в той или иной степени. К 1 января - это обязательное условие, чтобы работать в соответствии с действующим законодательством, участвовать в программах стимулирования, в том числе кешбэка, работать с туроператорами. Без этого организованный прием туристов невозможен", - сказал Волченко.

Крымский министр также рассказал, что в среду ожидается публикация для общественного обсуждения поправок в закон о туризме, которые упрощают и конкретизируют процесс классификации отелей.

По его словам, в Крыму намерены проводить новые проверки соответствия отелей "звездности" после лишения аккредитации компании, проводившей классификацию. "Да, конечно, будет продолжена, - сказал Волченко, отвечая на вопрос ТАСС о планах по проверке "звездности" отелей. - Это один из первых опытов, насколько я понимаю, вообще в России, когда до такой степени доводится достаточно забюрократизированный процесс".

Материалы сейчас также направлены в Ростуризм, МЧС и Роспотребнадзор для проведения проверок этими ведомствами, рассказал министр. "По всем объектам, которые классифицировались данной компанией, будет проведена камеральная проверка. И, безусловно, по другим объектам тоже [будут проведены проверки по материалам], которые мы получим либо благодаря интерактиву с туристами и жителями Крыма, или по собственным мониторинговым мероприятиям", - добавил Волченко.

О жалобах на отели

Накануне сообщалось, что организацию "Объединение граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым", проводившую классификацию "звездности" отелей на полуострове, после проверки намерены лишить аккредитации из-за выявленных нарушений - несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям. Проверку проводили после получения нескольких жалоб от туристов.

Крым в 2021 году в четвертый раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.