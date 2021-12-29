Пассажиропоток псковского аэропорта в 2021 году увеличился более чем вдвое

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток псковского международного аэропорта имени княгини Ольги за год увеличился более чем в два раза, до 103 тыс. человек. Этого удалось достичь за счет авиарейсов в Москву, Сочи, Минеральные Воды и в Крым, сообщила в среду пресс-служба администрации Псковской области.

"Псковский международный аэропорт Княгиня Ольга за 2021 год обслужил 103 тыс. пассажиров. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток увеличился более чем в два раза. Самым востребованным авиамаршрутом у пассажиров стал рейс Псков - Москва. В летний период пользуются спросом маршруты в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Анапу - заполняемость этих рейсов составляет от 80% до 100%", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2022 году из Пскова планируется выполнять рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, а также в Симферополь и Анапу в летний сезон. Кроме того, прорабатывается вопрос запуска авиамаршрутов в Минск, Турцию и Египет.

"Помимо расширения маршрутной сети ведется активная работа по обновлению помещений псковского аэропорта. Выполнен ремонт мест стоянок воздушных судов, в целях увеличения количества принимаемых самолетов и повышения пропускной способности аэропорта. Для повышения качества обслуживания пассажиров проведен капитальный ремонт мест общего пользования в аэровокзале в зоне регистрации и прибытия пассажиров, а также в зоне вылета и в комнате матери и ребенка. В феврале 2022 года в аэровокзале откроется кафе", - говорится в сообщении.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа". Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей, позже с него начали выполняться пассажирские рейсы. Объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.