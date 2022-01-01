В России вступил в силу закон о едином реестре турагентов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон о создании в России единого федерального реестра турагентов вступил в силу 1 января 2022 года. Согласно закону, действовать на рынке теперь могут только агенты, внесенные в этот реестр.

Включение в реестр является обязательным и бесплатным. Туроператор должен вносить сведения о турагенте через личный кабинет в системе единого федерального реестра и фиксировать в срок до трех дней сведения об изменении или досрочном расторжении договора с турагентом. В свою очередь турагенты должны вносить в реестр информацию о своих субагентах. За невнесение или внесение недостоверных сведений в реестр предусмотрена административная ответственность.

Турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров, вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. В это время туроператоры обязаны будут внести сведения о таких лицах в единый федеральный реестр. После истечения этого срока турагенты, не включенные в реестр, не смогут вести свою деятельность. В противном случае им будет грозить административная ответственность в соответствии с законодательством РФ, следует из документа.

Ведение реестра в электронном виде закреплено за Ростуризмом. Ведомство также может исключать из него турагентов или субагентов. При этом устанавливается, что такое исключение или прекращение полномочий турагента по реализации турпродукта не освобождает туроператора от обязанности обеспечить оказание уже купленных туристами услуг.

Мнение правительства и отрасли

Создание реестра турагентов позволит повысить защиту прав туристов и прозрачность рынка, а также повлияет на качество предоставляемого турпродукта, заявлял ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Благодаря нововведению туристы, покупающие у турагента турпродукт в розницу, смогут проверить наличие действующего агентского договора этого турагента и увидеть список всех туроператоров, с которыми он сотрудничает, отметил он.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркивала, что с помощью реестра туристы смогут убедиться в добросовестности продавца, у которого они приобретают турпродукт. По ее словам, это также позволит повысить доверие людей к отрасли и туристическому бизнесу в целом.

Исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова сообщила ТАСС, что оценить эффективность новой меры можно будет после начала ее действия. Она отметила, что закон, скорее всего, в дальнейшем будет дорабатываться в соответствии с позицией бизнеса.