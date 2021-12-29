На Кубани создали батареи, увеличивающие длительность аварийного полета самолетов

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Производство стартерных батарей для самолетов, которые позволяют увеличить длительность аварийного полета примерно в 2,5 раза, запустили на Кубани. Об этом сообщил ТАСС главный технолог по направлению аккумуляторных батарей АО "Сатурн" Алексей Петров.

"Это стартерные батареи для запуска авиационных двигателей. Эта батарея позволяет увеличить длительность автономного аварийного полета примерно в 2,5 раза. В России аналогов нет <…> в мире подобных проектов я не видел", - сказал он.

Петров уточнил, что проект был начат в 2018 году: после анализа возможных рынков сбыта он был признан рентабельным. Впоследствии к проекту были подключены средства фонда развития промышленности Краснодарского края и федеральные средства.

"Было закуплено оборудование, подготовлены площади. Производственное оборудование установлено. Запущено, выпущена опытная партия аккумуляторов и аккумуляторных батарей для проведения наземных испытаний", - сказал собеседник агентства.

АО "Сатурн" включено в перечень основных акционерных обществ, в отношении которых госкорпорация "Роскосмос" осуществляет единую государственную политику, и является стратегическим предприятием.