Украина продлила спецпошлины на импортируемые из РФ дизтопливо, сжиженный газ и уголь

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2022 года специальные пошлины на импортируемое из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Решение было принято на заседании в среду, которое транслировалось на канале правительства в YouTube .

"Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает силу 31 декабря 2022 года или после прекращения применения Российской Федерацией дискриминационных и (или) недружественных действий в отношении Украины", - говорится в постановлении.

Впервые правительство Украины приняло решение ввести спецпошлины 17 августа 2020 года. Они составили 4% на российское дизтопливо, поступающее на таможенную территорию Украины по трубопроводу, 3% для сжиженного газа и 65% на импортируемый из России уголь. Данная спецпошлина не применяется в отношении антрацитового и битуминозного угля, а также коксующегося и другого угля, необходимого для металлургической промышленности.

Украинские СМИ ранее сообщали, что комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг украинского парламента предложил ввести новые спецпошлины на импорт разных видов топлива из России. Отмечается, что глава комитета Андрей Герус в своем обращении заявил, что спецпошлины на уровне 4-5% предлагается ввести на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок "Г", "А", "П". При этом средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров российского происхождения", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее подпали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы, дизельное топливо, сжиженный газ и уголь.