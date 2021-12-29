"Россети" завершили реконструкцию главного центра питания Серпухова

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила реконструкцию подстанции "Ока", являющейся главный центром энергоснабжения городского округа Серпухов с населением более 160 тыс. человек. Завершение работ позволит повысить надежность энергоснабжения жителей региона, говорится в сообщении.

В ходе реконструкции на энергообъекте была построена новая подстанция мощностью 526 МВА, подстанционные здания и сооружения, смонтированы распределительные устройства, установлены силовые трансформаторы, системы вторичной коммутации, выполнен перезавод линий электропередачи. При этом все оборудование прошло высоковольтные испытания и заменит собой устаревшее оснащение подстанции, которая была построена в конце 60-х годов.

"После комплексной реконструкции подстанция "Ока" преобразована в современный энергообъект, оснащенный микропроцессорными терминалами релейной защиты, автоматизированными системами управления технологическими процессами и учета электроэнергии, средствами цифровой связи", - добавили в компании.

В 2022 году подстанция "Ока" будет переведена на дистанционное управление, что позволит повысить эффективность центра за счет увеличения скорости проведения переключений и минимизации риска ошибочных действий персонала. В то же время благодаря проведенным работам был создан резерв мощности для подключения новых абонентов, что поспособствует социально-экономическому развитию Серпухова.

Инвестиции в проект составили 5 млрд рублей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.