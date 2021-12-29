"Транснефть" вложила 167 млрд рублей в капремонт в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" в 2021 году направила на реализацию программы капитального ремонта, реконструкции и техперевооружения 167 млрд рублей, план на 2022 год - рост до 175 млрд рублей. Об этом заявил глава компании Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Программа капитального ремонта, реконструкции и техперевооружения была освоена в объеме 167 млрд рублей. Это большая, серьезная сумма. Хотя снижение грузооборота повлекло за собой и снижение выручки на 45 млрд рублей. Ощутимая сумма. Тем не менее все плановые задачи, которые были намечены, практически выполнены", - сказал он.

"Транснефть" скорректировала программу капитального ремонта из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, но без ущерба для инфраструктуры, отметил Токарев. Он добавил, что "Транснефть" в 2021 году транспортировала меньше нефти, чем в докризисном 2019 году, из-за ограничений по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. "И в 2021 году, естественно, нам не удалось достичь тех показателей в силу того, что грузооборот уменьшился", - сказал он.

"Из трудностей, пожалуй, стоит отметить то, что со снижением грузооборота снизилась и выручка компании, это потребовало корректировки нашей программы капитального ремонта и реконструкции, программы долгосрочного развития "Транснефти", но без каких-то серьезных последствий для производственной деятельности", - подчеркнул президент "Транснефти".

В 2022 году инвестиции в программу капитального ремонта, реконструкции и техперевооружения "Транснефть" планирует увеличить до 175 млрд рублей, сообщил Токарев.

Ранее "Транснефть" понизила прогноз капитальных затрат на 2021 год до 196 млрд рублей против 232 млрд рублей ожидаемых ранее. Также сообщалось, что "Транснефть" планирует капитальные затраты на 2022 году в объеме около 210 млрд рублей, 23 млрд рублей из них - на программу развития "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП). В ближайшие годы объем инвестиций будет колебаться в диапазоне 200-250 млрд рублей в год.