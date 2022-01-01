Киргизия на год стала председателем в ЕАЭС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2022 году перешло от Казахстана к Киргизии. Власти республики намерены в новом году способствовать расширению торгово-экономических связей между странами союза и развитию транспортных коридоров.

Об экономических планах Киргизии на 2022 год 16 декабря рассказал президент республики Садыр Жапаров во время встречи в Бишкеке с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем. Жапаров отметил, что пандемия коронавируса вызвала падение доходов, безработицу, а также увеличение разрыва между экономиками государств - членов союза. Он подчеркнул, что нужно в полной мере использовать конкурентные преимущества каждого государства и выразил готовность республики рассматривать и анализировать все предложения ЕЭК.

По словам Жапарова, 2022 год важно посвятить укреплению инвестиционного и кооперационного сотрудничества, развитию транспортных коридоров, расширению торгово-экономических связей с выходом на новые перспективные рынки. Кроме того, как отметил киргизский лидер, необходимо обратить особое внимание на климатическую повестку, внедрение зеленых технологий, реализацию проектов в сфере электронной коммерции, а также начать проработку совместных высокотехнологичных проектов, которые станут символами ЕАЭС.

Решения и предложения декабрьского саммита

На прошедшем 10 декабря в формате видеоконференции заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России утвердили основные направления деятельности союза в 2022 году. Среди 18 принятых документов - соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, об осуществлении аудиторской деятельности и об исполнении обязанности по уплате таможенных и других пошлин при перевозке товаров. Было также принято решение о подписании протокола об образовании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Главы государств утвердили бюджет союза на 2022 год и приняли решение о совместных мерах по снижению уровня долга сектора государственного управления в Киргизии. Именно на этом заседании было принято решение о переходе председательства в ЕАЭС к республике и проведении в Бишкеке в мае 2022 года следующего саммита организации.

Помимо этого, лидеры стран ЕАЭС подписали три распоряжения - о формировании рабочей группы по разработке единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе, о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза, а также о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Киргизии на заседании призвал страны - участницы ЕАЭС активнее использовать национальные валюты для ведения взаимных расчетов и призвал ЕЭК приступить к рассмотрению данной инициативы. Также Жапаров призвал лидеров стран союза обратить внимание на создание условий для работы трудовых мигрантов. По его словам, на территории союза они и члены их семей должны иметь полную гарантию социальной защиты.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании отметил, что страна готова активно участвовать в создании товаропроводящих систем в рамках ЕАЭС и попросил коллег "более основательно" подойти к этой инициативе республики.

Статус Молдавии и идея включения Азербайджана

В 2018 году по инициативе экс-президента Молдавии Игоря Додона страна получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Однако эта инициатива пришлась не по душе новому руководству страны и в октябре правительство Молдавии решило отозвать своего представителя в ЕЭК. Как заявил тогда глава МИД республики Николай Попеску, эта должность будет ликвидирована, так как обходилась дорого государственному бюджету, не демонстрируя при этом должной отдачи. Кроме того, статус республики как наблюдателя в ЕАЭС, по его словам, был ранее неправильно оформлен с юридической точки зрения.

Как сообщил на декабрьском саммите президент России Владимир Путин, активное участие Молдавии в работе ЕАЭС помогло бы республике решать некоторые проблемы, в том числе в сфере энергетики.

Статус наблюдателя в ЕАЭС имеют также Узбекистан и Куба. В декабре предоставить этот статус Азербайджану предложил почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его мнению, Баку может вдохновить пример Узбекистана, который "немало выиграл", получив статус наблюдателя в союзе.

Власти Азербайджана никак не прокомментировали идею Назарбаева, но ее поддержали в Москве. Вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с журналистами отметил, что статус наблюдателя сулит Азербайджану больше выгод в плане осведомленности о деятельности организации. По его словам, в рамках этого статуса страна-наблюдатель может принимать участие в деятельности рабочих органов ЕАЭС, получать всю документацию, видеть, как работает организация изнутри, поскольку обладает возможностью иметь своего представителя в союзе.

Возможную интеграцию Азербайджана в союз прокомментировал МИД Армении. В ведомстве не высказали возражений и лишь отметили, что предоставление статуса наблюдателя в ЕАЭС тому или иному государству требует консенсусного решения всех стран - членов союза.

По мнению старшего научного сотрудника центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, потенциальное вступление Азербайджана в ЕАЭС было бы серьезным прорывом как для самой страны и экономического союза, так и Армении. "За счет членства Азербайджана [в ЕАЭС] Армения могла бы получить сухопутную границу с ЕАЭС, чего нет сейчас. С точки зрения логистики это бы решило огромное количество вопросов, потому что сегодня у Армении с Россией фактически нет железнодорожного транспорта и дорога не совсем стабильна, потому что она проходит через Грузию и на несколько месяцев зимой может быть перекрыта из-за снега. В таких условиях членство Азербайджана с его масштабной экономикой было бы серьезным подспорьем [для Армении]", - считает эксперт.

Задачи и барьеры

По мнению Притчина, одним из главных вызовов, стоящих перед организацией в новом году, по-прежнему остается преодоление экономических проблем, связанных с пандемией коронавируса, так как "долгое время были сложности с пересечением границ, признанием вакцинации". По словам эксперта, хотя здравоохранение не является частью интеграционных треков ЕАЭС, "этот вопрос в любом случае на повестке дня стоит, потому что мы видели, как закрытие границ повлияло на экономические контакты".

Что касается барьеров и изъятий, о которых часто говорят представители стран - членов ЕАЭС, как отметил Притчин, все государства от них страдают в равной мере. "При заключении соглашения о зоне свободной торговли каждое государство прописывало те отрасли, по которым для него принципиально важно защищать своих производителей. Соответственно, это число изъятий примерно одинаково для всех государств", - пояснил эксперт.

"Когда открыли общее таможенное пространство, произошел стремительный рост взаимной торговли. Сейчас мы такого роста не видим, но это обусловлено тем, что рынок адаптировался к новым условиям и сейчас требуются другие механизмы поддержки роста взаимной торговли, а это в первую очередь совместные крупные проекты", - отметил Притчин. По его мнению, именно создание совместных промышленных производств и проектов является одним из приоритетов ЕАЭС, так как послужит толчком к развитию взаимной торговли.

На заседании Совета ЕЭК 5 октября был утвержден план по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Согласно документу, ЕЭК планирует до конца 2022 года устранить 14 проблем, ограничений и изъятий на внутреннем рынке союза.