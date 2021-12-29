На Украине утвердили концепцию о самообеспечении ураном АЭС страны с 2027 года

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило пятилетнюю стратегию развития урановой промышленности, которая предусматривает переход на полное самообеспечение ураном атомных электростанций страны с 2027 года. Решение было принято в среду на заседании, которое транслировалось на канале правительства в YouTube.

Как заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, документ направлен на повышение энергетической самостоятельности за счет развития собственных урановых месторождений, а также мощностей по их добыче и переработке.

На Украине в настоящее время Восточный горно-обогатительный комбинат - единственное предприятие, которое занимается добычей урановой руды и ее частичной переработкой. Оно покрывает до 40% потребностей АЭС Украины в уране. Остальные объемы урана, а также услуги по его обогащению и фабрикации ядерного топлива для АЭС Украина закупает за рубежом, в том числе в России.

В состав Восточного горно-обогатительного комбината входят три шахты: Ингульская (разрабатывает Мичуринское и Центральное месторождения), Смолинская (Ватутинское месторождение) и Новоконстантиновская (Новоконстантиновское месторождение). Ожидается, что из-за исчерпания запасов в 2023 году будет начат вывод из эксплуатации Смолинской шахты, в 2028 году - Ингульской. При этом предполагается, что компенсировать мощности по добыче урана должны Новоконстантиновское месторождение, а также перспективное Апрельское.

Концепция Минэнерго предполагает проведение реконструкции мощностей комбината, создание мощностей для производства диоксида циркония в объеме 320 тонн в год, а также ряд других мероприятий. Отмечается, что для этого в течение пяти лет необходимы инвестиции в размере 9,092 млрд гривен в ценах 2021 года (более $333 млн), в том числе 8,042 млрд гривен ($295 млн) за счет государственного бюджета.

На Украине четыре действующих АЭС, на которых работают 15 энергоблоков советского образца ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 общей установленной мощностью более 13,8 ГВт.