В Подмосковье появится цифровая платформа для взаимодействия бизнеса и органов надзора

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Единая цифровая площадка для взаимодействия предпринимателей и органов надзора появится в Московской области на базе регионального портала госуслуг. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

"Мы хотим создать единую цифровую площадку для взаимодействия бизнеса и любого вида надзора, сейчас идет речь не только о государственном строительном надзоре. <...> Сегодня мы фиксируем, что у нас каждый орган надзора работает по своему уникальному образцу. Мы хотим это все упорядочить, чтобы бизнес понимал, что есть единственная логика, по которой работают все контрольно-надзорные органы Московской области", - сказал Габирян.

Он добавил, что цифровая площадка будет доступна на региональном портале госуслуг. Среди ее функций - консультирование и электронный документооборот.