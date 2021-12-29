Глава Минэнерго заявил, что корректировка демпфера в 2022 году увеличит компенсации НПЗ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предусмотрели внесение в 2022 году в демпферный механизм изменений, согласно которым будет увеличен уровень компенсаций нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается сдерживания темпов роста цен в 2022 году - Министерство энергетики вместо с ФАС предусматривает внесение изменений в демпфер. То есть увеличиваем уровень компенсации НПЗ, разницу между ценой альтернативы экспортной и внутренней базовой ценой", - сказал он.

Кроме того, ведомства предусмотрели в первом квартале 2022 года увеличение нормативов по минимальным объемам реализации топлива на бирже.

По словам министра, запасы бензина и дизельного топлива на российских НПЗ в настоящий момент превышают уровни прошлых лет. "Запасов достаточно - по бензинам это 1,7 млн тонн, а по дизтопливу - 2,7 млн тонн. Это выше (объема запасов) прошлого года и даже выше 2019 года", - пояснил он.

Шульгинов добавил, что в среднем по России удалось сдержать темпы роста цен на бензин в течение 2021 года. "Такой волатильности, как мы наблюдаем на Западе, все же не было", - подчеркнул глава Минэнерго РФ.

О демпфере

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

С 1 мая начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Министерство энергетики РФ может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.