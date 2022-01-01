В Казахстане ввели налог на деятельность иностранных интернет-компаний

НУР-СУЛТАН, 1 января. /ТАСС/. Иностранные интернет-компании, реализующие свои товары и услуги на территории Казахстана, с наступлением нового года обязаны будут выплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее положение содержится в утвержденных 20 декабря президентом республики Касым-Жомартом Токаевым изменениях и дополнениях в кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".

Согласно документу, в Налоговом кодексе с 1 января 2022 года предусматривается упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане. При этом в целях обеспечения полноты и своевременности уплаты НДС этими компаниями вводится понятие Merchant ID - это уникальный набор символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем.

Кроме того, предусмотрена обязанность банков второго уровня (все банки, кроме Национального банка Республики Казахстан) и платежных организаций предоставлять информацию в органы государственных доходов о суммах платежей и переводов, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний по Merchant ID.

Ранее директор департамента крупных налогоплательщиков комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Ануар Сулейменов пояснял, что в рамках налога на добавленную стоимость оплата будет производиться по ставке 12%. При этом казахстанских плательщиков новая норма не коснется.

Власти страны рассчитывают, что внедрение цифрового налога поможет уравнять конкурентные условия для местных и зарубежных компаний. В министерстве национальной экономики подчеркивают, что это является распространенной международной практикой. При рассмотрении вопроса был изучен опыт и стран Европы, и ближайших соседей Казахстана - России и Белоруссии. Согласно прогнозам ведомства, поступления в бюджет за счет этого налога составят ежегодно 2 млрд тенге ($4,6 млн).