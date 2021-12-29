Правительство Литвы выделило €6 млн в помощь бизнесу из-за ограничительных мер Китая

ВИЛЬНЮС, 29 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы одобрил предложение Минфина выделить €6 млн в помощь бизнесу, который столкнулся с проблемами из-за ограничительных мер Китая, спровоцированных открытием в Вильнюсе представительства Тайваня. Решение об этом принято в среду на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабинета.

"Выделяемые средства в размере €6 млн будут направлены на диверсификацию экспортных рынков и поиск коммерческих партнеров в других регионах и странах", - отмечается в сообщении.

Финансовая помощь в виде возмещения ущерба, понесенного предпринимателями в результате действий литовских властей, постановлением не предусмотрена. "Из общей суммы €5 млн могут быть направлены на презентацию литовской продукции за рубежом, на участие в выставках и бизнес-миссиях", - сообщила пресс-служба. Еще €1 млн выделен на возмещение расходов по сертификации идущей на экспорт продукции.

Резкое ухудшение отношений Литвы с Китаем было спровоцировано открытием в Вильнюсе представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.