Шульгинов: Россия не осуществляет поставок электроэнергии на Украину

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия в настоящее время не экспортирует электроэнергию на Украину, поставки идут со стороны Белоруссии. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они закупают у Белоруссии. Россия не осуществляет поставок в Украину", - подчеркнул министр.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Однако в апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт. 29 сентября 2021 года. Национальная комиссия Украины (НКРЭКУ), осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.

В конце октября был проведен конкурс на покупку мощности для импорта электроэнергии из России, однако конкурс означает, что у компаний есть пока только теоретическая возможность купить ее в РФ и в Белоруссии. Однако врио главы блока трейдинга "Интер РАО" (оператор экспорта - импорта электроэнергии) Александра Панина отмечала, что компания не ведет переговоров с украинской стороной о поставках электроэнергии.