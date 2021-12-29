Эксперт: НКО нужно включить в креативные индустрии и поддерживать их творческие проекты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Субъектами креативных индустрий нужно признать не только частные компании и индивидуальных предпринимателей, но и некоммерческие организации. Это поможет им развивать творческие проекты в сфере культуры и быть замеченными обществом, считает заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС Елена Зеленцова.

"Нам важно, как мне кажется, поддерживать именно производство и коммерциализацию культурных продуктов и поддерживать эти культурные стартапы, которые по организационно-правовой форме могут быть не только коммерческими организациями. <...> Есть отдельные исследования, данные по выручке некоммерческих организаций, которые тоже вполне успешно осуществляют предпринимательскую деятельность именно за счет своей некоммерческой направленности", - сказала она в ходе нулевого чтения проекта закона о закреплении института творческих (креативных) индустрий в Общественной палате РФ.

По словам Зеленцовой, не включить НКО в сектор креативных индустрий было бы неправильно, так как они наравне с бизнесом способны создавать успешные проекты в сфере культуры. В качестве примера она привела музей "Коломенская пастила". "Такой успешный проект просто вырвал город Коломну из некоторого такого небытия и сделал его одним из самых успешных туристических на сегодня центров. Это проект "Коломенская пастила", который родился в НКО", - сказала она.

Эксперт добавила, что поддержка креативных индустрий поможет не только усилить местную или глобальную экономику, но и развить человеческий капитал и локальную идентичность с помощью производство конкурентоспособной продукции.

В августе глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что министерство обсуждает с правительством РФ концепцию развития креативных индустрий. По ее мнению, в стране необходимо разработать механизмы их государственной поддержки.