Турпоток в Петербург в 2021 году составил 6 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург в 2021 году, по предварительным данным Российского союза туриндустрии, составил порядка 6 млн человек. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС член Экспертного совета РСТ Юлия Кислова.

"По предварительным оценкам, в 2021 году туристский поток в Санкт-Петербург составит порядка 6 млн прибытий или поездок. При этом почти 96% будет приходиться на внутренний туристский поток, то есть на российских граждан", - сказала она. По ее словам, в 2021 году Петербург принял всего 250 тыс. иностранных туристов (4,1% от общего количества гостей) при том, что в 2019 году они составляли примерно половину турпотока.

Как пояснил на пресс-конференции председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, это связано с тем, что мировой туризм еще не смог восстановиться из-за пандемии. По данным Всемирной туристской организации, международный туризм сократился на 76% по сравнению с 2019 годом.

"Санкт-Петербург, как один из наиболее популярных среди иностранных туристов городов России и Европы, полностью чувствует на себе эту сложность отсутствия восстановления международного туризма. Это остается главным вызовом для города, который до пандемии принимал 10,5 млн туристов, из них половину составляли иностранные туристы из всех регионов мира", - сказал Корнеев.

По мнению экспертов туристической отрасли, начало восстановления полноценного международного туризма может начаться в случае взаимного признания вакцин странами. В сфере внутреннего туризма представители отрасли отмечают позитивные тенденции - стабилизируется турпоток, появляются новые направления и предложения для путешественников. В 2021 году Петербург посетили примерно вдвое больше туристов, чем в 2020 году, когда турпоток составил менее 3 млн человек.

"Даже в условиях вызовов пандемии туризм принес в экономику Петербурга в 2021 году около 234 млрд рублей. Это существенный вклад не только в экономику города, но и в занятость - в заработную плату, сохранение и развитие рабочих мест. Около 400 тыс. жителей города так или иначе связаны своими доходами с индустрией гостеприимства", - заключил Корнеев.