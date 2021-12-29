Профсоюз РАН сообщил о невыполнении и прекращении программы трудоустройства молодых ученых

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Программа по содействию трудоустройству выпускников вузов на научно-исследовательские позиции была недофинансирована и досрочно прекращена, что приведет к расторжению ряда трудовых договоров с перспективными молодыми специалистами. Об этом говорится в письме профсоюза РАН на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, которое есть в распоряжении ТАСС.

В профсоюзе напомнили, что в исполнение поручения президента РФ в 2020 году Минобрнауки России реализовывало программу по содействию занятости выпускников вузов 2020 года на научно-исследовательские позиции в вузах и научных институтах. Планировалось, что второй этап этой программы будет запущен с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года с участием выпускников вузов 2020 и 2021 годов. Реализация программы обеспечивалась за счет выделения дополнительного финансирования вузам и институтам на оплату труда выпускников.

"В настоящее время в профсоюз массово поступают обращения из организаций профсоюза из регионов о том, что в начале декабря 2021 года из департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России путем телефонограммы поступила информация о прекращении действия программы после доведения до организаций-участников остатков финансовых средств за 2021 год. При этом объем заявленного финансирования не соответствовал не только ожидаемым, <...> но и предусмотренным правилам", - говорится в обращении профсоюза РАН.

Представители научного сообщества добавили, что в дальнейшем эта информация подтвердилась, о чем было сообщено в письме, подписанном директором департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Денисом Ашировым. Как отмечается, из письма Аширова следует, что вместо того, чтобы довести до учреждений средства за выполнение программы в течение четырех месяцев 2021 года на зарплаты выпускников 2020 и 2021 годов, поступили лишь средства на выпускников 2020 года, и то в половинном размере.

"Следствием отсутствия финансирования по прогнозу профсоюза будет являться вынужденное прекращение действия трудовых договоров с перспективными молодыми специалистами, что недопустимо при намерении развивать преемственность в научной сфере. <...> Коллеги в регионах не понимают, как такое могло произойти в Год науки и технологий", - сообщили представители профсоюза РАН, добавив, что призывают министра вернуться к рассмотрению предложений по долгосрочной реализации программы трудоустройства выпускников вузов на научно-исследовательские позиции.